Первый «Макдональдс» открылся в московском Сбербанке
close
В московском отделении Сбербанка у станции метро «Менделеевская» открылся первый «Макдональдс». Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Уточняется, что часть с рестораном быстрого питания находится после зоны с банковскими автоматами.
Отмечается, что «Макдональдс» в Сбербанке состоит из кофемашины, а рядом расположен планшет, с помощью которого гости банка могут заказать еду сети. Адрес доставки можно выбрать любой.
Еду в отделении не готовят, однако полноценный McDonald's расположен на находящейся рядом станции «Новослободская».Доставку, которая будет стоит 99 руб., будет осуществлять Delivery Club.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Сбербанк купил 36% в совладельце Mail.ru Group