Первый «Макдональдс» открылся в московском Сбербанке

В московском отделении Сбербанка у станции метро «Менделеевская» открылся первый «Макдональдс». Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Уточняется, что часть с рестораном быстрого питания находится после зоны с банковскими автоматами.

Отмечается, что «Макдональдс» в Сбербанке состоит из кофемашины, а рядом расположен планшет, с помощью которого гости банка могут заказать еду сети. Адрес доставки можно выбрать любой.

Еду в отделении не готовят, однако полноценный McDonald's расположен на находящейся рядом станции «Новослободская».Доставку, которая будет стоит 99 руб., будет осуществлять Delivery Club.

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