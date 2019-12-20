В Госдуме предложили создать реестр пивоваров

Депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов предложил внести поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, согласно которым будут ужесточены требования к контролю за производством и оборотом пива. Об этом пишет принадлежащая Демьяну Кудрявцеву газета «Ведомости», ссылаясь на документ.

Отмечается, что внесенные изменения позволят ЕГАИС (система обязательного учета производства и оборота алкоголя в России) регулировать розничные продажи пива и общепит.

Как известно, в данный момент, ЕГАИС контролирует поставки пива до точки продаж.

По имеющейся информации, в Минфине данную инициативу одобрили при условии ее доработки.

Кроме того, законопроект предполагает создание реестра пивоваров.

Как уточняется в пояснительной записке к документу, его принятие позволит вести борьбу с нелегальным рынком.

В частности, речь идет о фирмах-однодневках, которые имеют доступ к ЕГАИС, однако не занимаются производством пива.

Как указано в пояснительной записке, из-за таких организаций регионы потерпели убытки, которые составили 5 млрд руб. Это произошло из-за того, что они недополучили акцизы.