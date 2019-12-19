Названа дата следующей встречи России и Украины по газу
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Следующая встреча России и Украины, посвященная решению газового вопроса, состоится 21 декабря, заявил глава нового «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон. Об этом сообщает ТАСС.
19 декабря состоялась трехсторонняя встреча представителей России, Украины и Евросоюза. По итогам переговоров был подготовлен проект соглашения.
Действующий контракт России и Украины на газовый транзит истекает в конце 2019 года, в настоящее время ведутся переговоры о продолжении сотрудничества.
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