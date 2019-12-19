СК требует заочно арестовать банкира Горбунцова

Следственный комитет просит Басманный суд заочно арестовать российского банкира Германа Горбунцова, сообщает ТАСС.

СК просит арестовать его по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере ( ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В суде отметили, что поступило ходатайство следствия об избрании заочной меры пресечения в виде ареста.

В настоящее время Горбунцов объявлен в международный розыск.

При этом детали уголовного дела в отношении банкира не уточняются.