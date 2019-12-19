Китай решил освободить от пошлин ряд товаров из США

Китайские власти решили освободить от пошлин некоторые американские товары. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госсовет КНР.

Планируется, что официальное освобождение от пошлин ряда товаров из США произойдет с 26 декабря и будет действовать до 25 декабря 2020 года.

До этого Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что президент США Дональд Трамп подписал так называемую торговую сделку первой фазы с Китаем, предотвратив введение 15 декабря новой волны американских пошлин на потребительские товары из азиатской страны общим объемом около $160 млрд.

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