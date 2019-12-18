Госдума приняла закон о виноделии в России

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о поддержке отечественных производителей вина.

Законопроект устанавливает особенности производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Крыму и Севастополе. В частности, речь идет о продлении до 1 января 2023 года переходного периода для крымских виноделов.

Крымские производители спиртного будут обязаны до указанной даты оснастить технологическое оборудование приборами измерения и учета готовой продукции и оформить в собственность или в аренду производственные мощности для изготовления вина.

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