Роспотребнадзор предложил ввести госрегистрацию питьевой воды

Роспотребнадзор завершил масштабную проверку рынка минеральной воды, по итогам которой предложил ввести маркировку и создать банк эталонных образцов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Как отмечается, соответствующее предложение замруководителя службы Михаил Орлов 6 декабря направил в Минсельхоз.

По итогам проверки Роспотребнадзора из 24 тыс. исследованных проб 1,5%. не соответствовали требованиям.

Нарушения физико-химических показателей, которые могут говорить о фальсификации, были выявлены в 1,5% из 5 тыс. проверенных проб. Бактерии и кишечные инфекции содержались в 1,6% из 17 тыс. образцов. В результате 90 партий минеральной воды весом более 13 тонн были изъяты из оборота.

Роспотребнадзор предложил ввести обязательную маркировки питьевой воды, ввести государственную регистрацию всех видов воды, а также создать банк эталонных (стандартных) образцов и единый реестр производителей воды.

В службе считают, что такие меры помогут повысить эффективность контроля и надзора за рынком, пресечет незаконный оборот продукции и создаст единую систему мониторинга.