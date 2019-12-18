Доступ частных компаний к крупным месторождениям золота в России могут не расширить

Законопроект Министерства природы, который предусматривает либерализацию доступа золотодобытчиков к крупным российским недрам, не согласован в правительстве и может не быть принят. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Отмечается, что предложенный документ предлагал повысить порог запасов с 50 до 200 тонн: его превышение признает месторождение золота стратегическим. По словам источников, законопроект получил негативную реакцию от силовых ведомств, поэтому ожидается возвращение инициативы.

Созданный с целью исполнения поручений президента России законопроект должен был «привлечь частные инвестиции, в том числе иностранные, при добыче рудного золота, развитию труднодоступных территорий, а также повысить интерес к добыче золота в России».

На данный момент частная компания может лишиться лицензии в случае открытия месторождения стратегического уровня, то есть свыше 50 тонн.

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