Ленобласть вошла в пятерку регионов с минимальными рисками для инвесторов

Ленинградская область вошла в пятерку регионов с минимальными рисками для инвесторов, согласно рейтингу «Эксперт РА».

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что аналитики отмечают финансовую стабильность региона.

«Наша последовательная работа над снижением кредитной нагрузки на бюджет, сокращением госдолга дает свои результаты. Бизнес приходит в Ленинградскую область, развивает здесь свои производства, а наша финансовая уверенность дает нам возможность поддерживать инвесторов с помощью налоговых льгот и субсидий для малых компаний», — подчеркнул Дрозденко.

В исследовании также отмечается, что в области минимальные риски в финансовой сфере среди всех субъектов РФ. Также среди составляющих инвестиционного потенциала региона отмечается его инфраструктурная обеспеченность.

Высокий уровень инвестиционной привлекательности Ленинградской области по итогам прошлого года отмечен и в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.

Так, Ленинградская область впервые вошла в десятку наиболее привлекательных для инвесторов субъектов РФ и заняла 9 место. В 2018 году вложения в экономику составили 466,9 млрд рублей.