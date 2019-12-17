В комитете Госдумы по этике прокомментировали слова Гусевой о малоимущих

Председатель комиссии Госдумы по этике Отари Аршба заявил, что Слова депутата Ирины Гусевой об освобождении малоимущих россиян от НДФЛ вырваны из контекста. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Он сказал, что проверил стенограмму и добавил, что в ней было написано совсем другое.

По его словам, обсуждаемая фраза Гусевой выглядела следующим образом: «Некоторые люди могли вообще не работать, могли сидеть в тюрьме. И вот, выйдя из тюрьмы, они еще будут освобождены от НДФЛ».

Аршба пояснил, что ситуация произошла два месяца назад, а обсуждавшийся на заседании комитета вопрос о прогрессивной шкале налогов является постоянным спором.

Затем он добавил, что больше ему нечего комментировать.

До этого депутат Государственной думы России от Волгоградской области Ирина Гусева сравнила малоимущих россиян с осужденными.