«Нафтогаз» судится с кабмином из-за передачи месторождения фирме из США

«Нафтогаз Украины» подал в суд иск против кабинета министров и Министерства энергетики и угольной промышленности, сообщает Time.

«Нафтогаз» просит Окружной административный суд Киева пересмотреть решение властей о передаче Варвинского нефтяного месторождения американской фирме Ukrainian Energy.

Дочерняя компания «Нафтогаза» «Укргаздобыча» участвовала в конкурсе за право осваивать месторождение в течение 50 лет, однако победу одержала Ukrainian Energy. Данное решение, по мнению представителей украинской компании, не было беспристрастным и является нарушением законодательства.

Одним из владельцев предприятия Ukrainian Energy является Майкл Блейзер, спонсор политической кампании бывшего министра энергетики США Рика Перри.

По данным Time, компания Ukrainian Energy подала заявку на участие в конкурсе после того, как Перри предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому сделать Блейзера советником по энергетике.

По заявлению Блейзера, победа его компании в конкурсе является честной и объясняется потребностью Украины в зарубежном опыте и инвестициях.

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