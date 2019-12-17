«Известия»: Роспотребнадзор забраковал каждый десятый предмет одежды
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Инспекторы Роспотребнадзора забраковали 11,2% предметов одежды из всех, которые они проверили с января по сентябрь 2019 года. Об этом пишут «Известия».
Отмечается, что в категорию «одежда» не были включены меховые изделия. Всего таких предметов было изъято из оборота 5,4% из числа проверенных образцов.
Кроме того, в данный период Роспотребнадзор обнаружил брак в 6,1% пар обуви.
Как стало известно, использование опасных тканей и подделка мировых брендов стали самыми распространенными среди нарушений.
Эксперты считают, что товары брендовой продукции по низким ценам, который являются имитацией оригинала, пользуется большим спросом у потребителей.