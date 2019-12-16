Эксперт назвал побочный эффект расселения аварийных домов за счет ипотеки

Ответственный секретарь экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Склянчук прокомментировал предложение расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой, не превышающей 3%. Об этом пишет ТАСС.

По его мнению, такая идея может дать побочный эффект в виде низкой выкупной цены за изымаемое жилое помещение.

Он пояснил, что люди вгоняют себя в долги и недополучают нормальную выкупную цену переселяясь и внося доплату по соципотеке.

До этого стало известно, что в Госдуме собираются расселять аварийные дома с помощью ипотеки.