Медведев одобрил перерегистрацию цен на жизненно важные лекарства
close
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, которое позволит провести перерегистрацию цен на жизненно важные лекарства в 2019 и 2020 году. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, после подписания постановления будет два варианта перерегистрации. Первый — добровольный и второй — обязательный. Во втором случае государство берет на себя инициативу по перерегистрации цен на лекарства из списка жизненно важных и необходимых лекарств.
Ранее было подсчитано, что в октябре 2019 года России выросла на 6,9% средняя цена лекарств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В России подорожали жизненно необходимые лекарства
— Экономисты предложили раздавать бесплатно лекарства по рецепту