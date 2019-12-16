Медведев одобрил перерегистрацию цен на жизненно важные лекарства

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Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам, 5... Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам, 5...
Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам, 5...
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Российский премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, которое позволит провести перерегистрацию цен на жизненно важные лекарства в 2019 и 2020 году. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, после подписания постановления будет два варианта перерегистрации. Первый — добровольный и второй — обязательный. Во втором случае государство берет на себя инициативу по перерегистрации цен на лекарства из списка жизненно важных и необходимых лекарств.

Ранее было подсчитано, что в октябре 2019 года России выросла на 6,9% средняя цена лекарств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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