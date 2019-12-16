Медведев одобрил перерегистрацию цен на жизненно важные лекарства

Российский премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, которое позволит провести перерегистрацию цен на жизненно важные лекарства в 2019 и 2020 году. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, после подписания постановления будет два варианта перерегистрации. Первый — добровольный и второй — обязательный. Во втором случае государство берет на себя инициативу по перерегистрации цен на лекарства из списка жизненно важных и необходимых лекарств.

Ранее было подсчитано, что в октябре 2019 года России выросла на 6,9% средняя цена лекарств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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