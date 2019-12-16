Минфин предложил зафиксировать минимальный уровень доходности для НПФ

Министерство финансов России предложило ввести минимальный уровень доходности для негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые будут заниматься накоплениями граждан в рамках системы гарантированного пенсионного плана (ГПП) на уровне 6,7% в год. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева.

По словам замминистра, НПФ необходимо иметь доход в 6,7% в год, не меньше, чтобы иметь возможность гарантировать меняющуюся срочную пенсионную выплату.

«Если пенсионные фонды будут зарабатывать меньше, чем ОФЗ, по которым можно получать неплохой доход, то зачем нужны пенсионные фонды?» — отметил Моисеев.

Замминистра добавил, что в случае, если НПФ не сможет обеспечить минимальный уровень доходности, недостаток будет компенсирован за счет резервов и собственных средств фонда.

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