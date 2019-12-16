Омбудсмен предложили запустить «аварийную ипотеку» в пилотных регионах

Омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере строительства Дмитрий Котровский заявил, что предложение депутатов Госдумы о переселении жителей аварийных и ветхих домов по ипотеке, ставка которой будет составлять не больше 3% годовых, можно реализовать в пилотном режиме в ряде регионов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Котровского, что вероятность появления программы весьма высока, все зависит от решимости и согласованности Минфин и ЦБ и других органов. Омбудсмен считает, что такой инструмент будет доступен к 2021 году.

Он отметил, что при реализации программы необходимо обратить внимание, как это может затронуть россиян. Если она коснется одновременно проживающих в аварийном жилье и тех, кто имеет отношение к ветхому жилью, то объем такого жилья в стране составляет около половины фонда — два миллиарда квадратных метров.

В таком случае, отметил Котровский, «никаких ресурсов не хватит».

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