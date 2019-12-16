«Известия»: в Госдуме предложили расселять аварийное жилье по ипотеке

В комитете Госдумы по бюджету предложили внести поправку к законопроекту «О внесении изменений в Жилищный кодекс», предусматривающей переселение жителей аварийных и ветхих домов по ипотеке, ставка которой будет составлять не больше 3% годовых. Об этом пишут «Известия».

Соответствующее обращение уже поступило вице-премьеру правительства Виталию Мутко.

В тексте документа указано, что жителями аварийного жилья вынужденно являются по большей части малоимущие россияне, поэтому им необходимо давать субсидии по ипотеке.

Также согласно документу, первый ипотечный взнос и части ежемесячных платежей будут вноситься за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Отмечается, что тогда ставка по кредиту будет не выше 3%.

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