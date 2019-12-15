Россия и Катар будут координировать инвестиционную деятельность

Россия и Катар договорились о создании совместной рабочей группы по координации инвестиционной деятельности, передает РИА Новости.

Договор был подписан фондом Росконгресс и Катарским агентством поощрения инвестиций на полях Дохийского форума.

Создание рабочей группы позволит странам обмениваться данными о перспективных инвестиционных проектах и оказывать взаимную поддержку по выходу компаний на российские и катарские рынки, отметил председатель правления Росконгресса Александр Стуглев.

В приоритете на данный момент привлечение инвесторов к проектам в банковском и страховом секторах, энергетике, спорте и туризме, подчеркнул Стуглев.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин обсудил с эмиром Катара инвестиции в РФ