Россия и Катар будут координировать инвестиционную деятельность
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Россия и Катар договорились о создании совместной рабочей группы по координации инвестиционной деятельности, передает РИА Новости.
Договор был подписан фондом Росконгресс и Катарским агентством поощрения инвестиций на полях Дохийского форума.
Создание рабочей группы позволит странам обмениваться данными о перспективных инвестиционных проектах и оказывать взаимную поддержку по выходу компаний на российские и катарские рынки, отметил председатель правления Росконгресса Александр Стуглев.
В приоритете на данный момент привлечение инвесторов к проектам в банковском и страховом секторах, энергетике, спорте и туризме, подчеркнул Стуглев.
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