Узбекистан запустит автобусное сообщение с Москвой

Компания «Узавтотранс Сервис» запустит регулярное автобусное сообщение с Москвой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта Узбекистана.

Как отмечается, запуск намечен на 19 декабря в 12.00 (10.00 мск).

«Министерство транспорта Республики Узбекистан сообщает, что с 19 декабря запускается регулярное автобусное сообщение «Ташкент - Москва - Ташкент», — говорится в сообщении.

Первый автобус отправится с автовокзала Ташкента и прибудет 22 декабря на автостанцию «Новоясеневская» в Москве. Билет будет стоить 900 тысяч сумов ($95). Рейсы будут осуществляться два раза в неделю — по понедельникам и четвергам.