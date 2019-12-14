В ГД оценили слова Киева об остановке «Северного потока — 2»

Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал заявление вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы, который выразил надежду, что американские санкции остановят реализацию проекта. Об этом сообщает RT.

По его мнению, такие надежды направлены не на спасение Украины, а США в этой ситуации мотивированы экономическими мотивами.

«США стремятся поставлять Европе свой сланцевый газ, а неуместная радость официального Киева в который раз стала отличной ширмой для истинных намерений американских «партнеров» Украины», — добавил Белик.

Депутат подчеркнул, что в нефтегазовом проекте «заинтересована вся Европа», а украински представителям следует быть осторожными с высказываниями, если они хотят быть ее частью.

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