Украина надеется на остановку «Северного потока — 2» из-за санкций США

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба прокомментировал данные о включении антироссийских санкций в оборонный бюджет США на 2020 год. Об этом сообщает РИА «Новости».

Политик выразил американским представителям благодарность за такое решение.

Он выразил надежду на о, что финансовые ограничения повлияют на реализацию проекта «Северный поток — 2» и остановят его. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции указал на необходимость этого для стратегического баланса в Европе энергетической безопасности в Европе.

Кулеба подчеркнул, что компании-участники нефтегазового проекта должны прекратить осуществлять свою деятельность, а это в свою очередь должны обеспечить в Вашингтоне.

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