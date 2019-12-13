Набиуллина не смогла выбрать между «ястребом» и «голубем»

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что не уверена, является ли она птицей, отвечая на вопрос о метафорах, использующихся на финансовом рынке. Об этом сообщает РИА «Новости».

На финансовом рынке при указании на приверженность одному из направлений денежно-кредитной политики используют термины «ястребы» и «голуби». Ястребы выступают за жесткую ДКП, а голуби — за мягкую.

«Не уверена, птица ли я вообще», — ответила Набиуллина на вопрос, считает она себя «ястребом» или «голубем».

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