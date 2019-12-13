Набиуллина не смогла выбрать между «ястребом» и «голубем»

close
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина перед началом пленарного заседания Госдумы РФ... Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина перед началом пленарного заседания Госдумы РФ...
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина перед началом пленарного заседания Госдумы РФ...
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что не уверена, является ли она птицей, отвечая на вопрос о метафорах, использующихся на финансовом рынке. Об этом сообщает РИА «Новости».

На финансовом рынке при указании на приверженность одному из направлений денежно-кредитной политики используют термины «ястребы» и «голуби». Ястребы выступают за жесткую ДКП, а голуби — за мягкую.

«Не уверена, птица ли я вообще», — ответила Набиуллина на вопрос, считает она себя «ястребом» или «голубем».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Набиуллина объяснила укрепление рубля

Глава Центробанка заявила о преодолении Россией санкций