Компенсации обманутым дольщикам освободили от НДФЛ

Закон об освобождении компенсационных выплат обманутым дольщикам от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) был принят Государственной думой России, сообщает РИА «Новости».

От налога будут освобождены все виды выплат, среди которых возмещения за счет компенсационного фонда и за счет имущественных взносов из федерального или регионального бюджетов, заявил зампред комитета по бюджету и налогам Леонид Слуцкий.

Действие льготы распространится на выплаты, уже полученные россиянами в 2019 году, подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, компенсации обманутым дольщикам начали выплачиваться с 1 декабря текущего года.

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