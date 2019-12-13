Глава Евросовета подтвердил продление санкций против России
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Глава Евросовета Шарль Мишель подтвердил продление санкций в отношении России. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, после саммита в нормандском формате, который прошел в Париже 9 декабря, лидеры ЕС обратились к докладу Франции и Германии о России и Украине.
«Это была возможность обменяться мнениями по ситуации в регионе и принять решение о продлении санкций на шесть месяцев», — сказал Мишель.
Он добавил, что ЕС внимательно относится к выполнению Минских соглашений, поскольку это остается «чрезвычайно важным пунктом».
Ранее источник сообщил, что на саммите ЕС лидеры выступили с решеним продлить санкции против России.
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