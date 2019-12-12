«Газпром» станет вести новую дивидендную политику

Правление «Газпрома» утвердило проект дивидендной политики компании в новой редакции. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Однако данный вопрос еще будет рассмотрен в совете директоров компании. Точная дата заседания пока не назначена.

Как стало известно, если документ будет окончательно утвержден, то «Газпром» в 2020 году будет рассчитывать дивидендные выплаты в соответствии с финансовыми показателями по МСФО.

Отмечается, что компания ставит цель достигнуть целевой уровень дивидендных выплат не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО.

Как уточняется, переход на данную норму будет осуществляться поэтапно. В 2019 году компания рассчитается дивидендами в размере 30% прибыли. Далее, в 2020 году «Газпром» планирует остановиться на 40%. При этом в 2021 году компания намерена достичь не менее 50% прибыли.