Цеков объяснил призыв OMV ответить на санкции США по «Северному потоку — 2»

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал призыв Германо-российской промышленной палаты (AHK) к Европе об ответе на санкции США против «Северного потока — 2». Об этом пишет RT.

Он сказал, что большинство стран Европы заинтересованы в проекте газопровода, поскольку он гарантированно обеспечивает их газом. Учитывая отказ ряда стран от угля и атомной энергетики, им это особенно выгодно.

Цеков добавил, что Европа давно понимает природу американской позиции, которая заключается в желании США продавать свой газ.

Он считает, что именно можно объясняснить санкции и ограничительные меры против «Северного потока — 2».

Сенатор также отметил, что призывы и заявления европейских общественных деятелей, выступающих за строительство газопровода, свидетельствуют о том, что число тех, кто готов к жесткому ответу США растет.

До этого президент АHK и глава концерна OMV Райнер Зеле заявил, что санкции против «Северного потока - 2» являются ударом по Европе.