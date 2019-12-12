Десятый российский регион объявил 31 декабря выходным

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин подписал указ о переносе выходного дня с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря 2019 года, передает РИА «Новости».

Сипягин пояснил, что сделал это по просьбе жителей.

Владимирская область стала десятым регионом, который объявил 31 декабря выходным днем.

Последний день в году станет выходным в Ленинградской, Томской, Кировской, Курганской, Псковской областях, Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии, Хакасии, а также в Крыму.