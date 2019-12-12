РБК: белорусский олигарх может заняться поставкой угля из России на Украину
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Компания NT Marine, входящая в сферу интересов белорусского предпринимателя Николая Воробья, может поставить более 600 тыс. тонн угля из России на Украину в декабре 2019 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, ссылаясь на данные об объеме квот, которые Минэкономразвития согласовывает с грузоотправителями.
Издание отмечает, что этот объем угля составляет чуть менее 50% от всех поставок
Компания NT Marine зарегистрирована в Эстонии. Она занимается поставками угля и нефти на Украину.
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