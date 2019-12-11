РСПП предложил кабмину скорректировать решение о включении мазута в список подакцизных товаров

Российский Союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил в среду кабмину скорректировать решение о включении мазута в список подакцизных товаров. Совместное заседание комитета по экологии и комиссии по горнопромышленному комплексу РСПП провёл председатель комиссии, член Бюро РСПП Андрей Мельниченко (компании «ЕвроХим» и СУЭК).

Как известно, с 1 апреля 2020 года все тёмные нефтепродукты, которые сегодня не признаются подакцизными товарами, включая мазут, будут признаваться подакцизными и относиться к «средним дистиллятам». Данная мера принималась для предотвращения оборота суррогатов средних дистиллятов под видом мазута и вакуумного газойля.

Однако, подобные изменения могут привести к тому, что у промышленных предприятий, использующих мазут в качестве основного безальтернативного вида топлива в технологических процессах, не связанных с производством тепла и электроэнергии, серьёзно вырастут производственные издержки вследствие уплаты акцизов за потребляемое топливо, что, в конечном счёте, приведёт к увеличению как себестоимости производимой ими продукции, так и её стоимости для потребителей.

Как подчеркнул директор по продажам сырья, закупкам и логистике компании «Северсталь» Дмитрий Сахно, «по замыслу авторов этого закона, поправки направлены на корректировку «демпфирующего механизма», нацеленного на стабилизацию цен на топливо на внутреннем рынке. При этом получается, что на практике урегулирование этих вопросов будет осуществляться, в том числе и за счёт промышленных предприятий в северных регионах страны, которые используют мазут для производственных нужд. Поэтому было бы целесообразно отложить введение нормы об уплате акциза на год и привлечь к обсуждению закона экспертное и деловое сообщества».

«Кроме того, в ряде северных регионов данный вид топлива не имеет альтернативы ввиду отсутствия газификации тех мест, где расположены производственные комплексы. Это ставит предприятия в безвыходное положение и, в конечном счёте, может привести к серьёзным убыткам при производстве», — сказал первый зампредседателя комитета РСПП по экологии и природопользованию, гендиректор Минерально-химической компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев.

Именно этим, по его словам, объясняется сегодняшнее обращение к правительству.

«Это позволит таким предприятиям оставаться конкурентоспособными на внутреннем и внешнем рынках», — резюмировал Нечаев.