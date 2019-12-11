Россияне назвали размер справедливого дохода

Эксперты Общественной палаты провели исследование, во время которого выявили, что для 35% россиян справедливый минимумом доходов составляет свыше 50 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на исследование.

Согласно его данным, 31% опрошенных отметили, что для них справедливая сумма находится в районе от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.

Кроме того, 20% респондентов считают таковым доход в 30-40 тыс. руб.

При этом 10% людей, принимавших участие в опросе, назвали сумму, которая варьируется от 21 до 30 тыс. руб.

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