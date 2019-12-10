«Заморозку» накопительной пенсии продлили на год

Государственная дума России приняла правительственный закон о продлении «заморозки» накопительной части пенсии на год, сообщает РИА «Новости».

По новому закону, отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы будут направляться в страховую часть до 2022 года включительно.

Кроме того, закон обязывает Пенсионный фонд России учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году исходя из направления полного размера индивидуальной части страхового взноса на финансирование страховой пенсии.

По оценке кабинета министров, закон позволит увеличить доходы бюджета фонда на 634,8 млрд рублей.

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