Госдума приняла закон об отмене комиссии за банковский роуминг

Государственная дума приняла закон об отмене комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами россиян в одном банке. Об этом сообщает РИА «Новости».

В законопроекте говорится, что сумма комиссии при переводе денег со счета на счет между физическими лицами в пределах одного банка не может быть обусловлена открытием счетов в разных отделениях банка.

Закон позволит избавиться от так называемого «банковского роуминга».

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что при переводе средств между регионами России в рамках одного банка не должно быть комиссий, их необходимо устранить.

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