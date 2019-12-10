Госдума приняла закон об отмене комиссии за банковский роуминг
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Государственная дума приняла закон об отмене комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами россиян в одном банке. Об этом сообщает РИА «Новости».
В законопроекте говорится, что сумма комиссии при переводе денег со счета на счет между физическими лицами в пределах одного банка не может быть обусловлена открытием счетов в разных отделениях банка.
Закон позволит избавиться от так называемого «банковского роуминга».
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что при переводе средств между регионами России в рамках одного банка не должно быть комиссий, их необходимо устранить.
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