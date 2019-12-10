Стало известно число россиян с теневыми зарплатами

Экономисты рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» выяснили, сколько средств теряет бюджетная система из-за незарегистрированных доходов россиян. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину «РБК».

Как отмечается, ежегодно бюджет лишается около 3 млн рублей, что равно 3% ВВП. Из них — 0,9 трлн рублей средств от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 трлн рублей страховых взносов во внебюджетные фонды.

Эксперты полагают, что всего в стране 13 млн неформально занятых граждан в возрасте 15 лет и старше.

При этом экономисты полагают, что при регистрации теневой зарплаты ставку подоходного налога можно было бы снизить с текущих 13% до 11% практически без потерь собираемости НДФЛ в абсолютном выражении.