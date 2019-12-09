В Пенсионном фонде назвали условия приостановки выплаты пенсии

В Пенсионном фонде России рассказали, что если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, то выплату ему пенсии могут приостановить. Об этом сообщает «Российская газета».

В ПФР подчеркнули, что данная ситуация может коснуться пожилых россиян, за которых деньги по доверенности получает другой человек.

Так, меры по приостановке выплат пенсии смогут предотвратить возможность незаконного получения средств, в частности, в случае смерти пенсионера.

В организации добавили, что при возникновении у пенсионера сложностей с личной явкой он может обратиться к специалистам мобильной клиентской службы, которые должны приехать и засвидетельствовать факт получения пенсии на дому.

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