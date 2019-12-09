Арест активов экс-министра Абызова отменил Мосгорсуд
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Московский городской суд отменил решение об аресте активов экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что речь идет о свыше €13 млн, ценных бумагах и недвижимости.
Адвокат Абызова Сергей Дрозда добавил, что арест был также снят с личного счета несовершеннолетнего сына бывшего чиновника, обвиняемого в мошенничестве.
Он также подчеркнул, что Мосгорсуд отменил постановление Басманного суда о наложении ареста на недвижимое имущество, денежные средства и ценные бумаги на общую сумму свыше 1 млрд рублей.
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