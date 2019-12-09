В России могут перестать взыскивать долги с пенсий

Миноэкономразвития России подготовило законопроекты, согласно которым при взыскании долгов из зарплаты будет сохранен прожиточный минимум, а взыскание долгов со страховых пенсий будет запрещено, пишет «Российская газета».

Уточняется, что будет подготовлен проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера периодических доходов, необходимых для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении».

Он предлагает внести в список «неприкосновенных» доходов несколько видов пенсий: страховой пенсии по старости, по инвалидности, накопительной пенсии, а также пенсии по государственному пенсионному обеспечению, пенсионного обеспечения военнослужащих и правоохранительных органов, а также пособий по временной нетрудоспособности.

Кроме того, в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера периодических доходов, необходимых для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении» в статье 138 Трудового кодекса РФ появятся изменения.

Отмечается, что авторы инициативы хотят оставить возможность взыскания из пенсий отдельных видов долгов. Речь идет о задолженностях по ЖКХ, возмещении ущерба после совершения преступления, об уплате административного и судебного штрафа. Однако долги все равно нельзя будет вычитать с минимальной пенсии, установленной на уровне прожиточного минимума пенсионера в конкретном регионе.

До этого стало известно, что с 1 сентября минимальная пенсия неработающих москвичей увеличились до 19,5 тысячи рублей.