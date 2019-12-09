Стандарты на экологически чистые продукты разработали в РФ
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Роскачество и отраслевые объединения создали с учетом европейского и международного опыта стандарты экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Об этом принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Росстандар уже утвердил шесть пунктов, в которых указываются определения продуктов и сырья с усовершенствованными экологическими характеристиками. Также одобрены правила создания, хранения и перевозки продукции.
Кроме того, два утвержденных стандарта касались требований к удобрениям.
Отмечается, что новые одобренные требования переведут сельские хозяйства к щадящему использования ресурсов.
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