Российские компании готовятся к повышению зарплат
В России увеличилось число компаний, планирующих повышение зарплат сотрудников, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».
По результатам опроса, повышения зарплат в 2020 году запланировали 25% работодателей, в то время как в прошлом году этот показатель составлял 18%. Также значительно снизился процент компаний, решивших не повышать заработную плату для своих сотрудников, он составил 35% против прошлогодних 56%.
По словам заместителя генерального директора сервиса «Работа.ру» Александра Ветеркова, подобная динамика свидетельствует о конкуренции работодателей за лучшие кадры.
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