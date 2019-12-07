США внесли санкции против «Северного потока-2» в законопроект о национальной обороне
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США внесли санкции против газопровода «Северный поток-2» в законопроект о национальной обороне на 2020 год, передает Bloomberg.
Как сообщают источники агентства, санкции затронут суда, прокладывающие трубопровод, и глав компаний, которым эти суда принадлежат.
Уточняется, что санкции могут стать причиной блокировки транзакций и отказа в выдаче виз.
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