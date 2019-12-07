В Совфеде раскритиковали предложение «Нафтогаза» по газовому спору

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров подверг критике заявление исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о готовности рассмотреть возможность получения газа от «Газпрома» в счет погашения задолженности по решению Стокгольмского арбитража. Об этом сообщает RT.

Джабарова заявил, что засчитывать новые поставки в счет долга, который Стокгольм присудил в пользу Украины, «неправильно». Поэтому предложение Витренко можно отвергнуть.

Он отметил, что по такой логике, Россия должна взимать с Украины деньги за кредит, который сдали в декабре 2013 года.

«Это $3 млрд, которые Украина не собирается выплачивать», — сказал сенатор.

Он также предложил дождаться результатов встречи в нормандском формате 9 декабря, в ходе которой, по мнению Джабарова, между Путиным и Зеленским должны будут обсуждаться данные вопросы.

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