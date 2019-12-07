Медведев назвал условия заключения с Киевом соглашения по газу
Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Украина не договорятся по вопросу газа, пока Киев не перестанет требовать выплат по судебным решениям, передает РИА «Новости».
«Ну не будет тогда ничего», — сказал Медведев.
Он пояснил, что невозможно договориться по газу и в то же время требовать оплаты по различным судебным решениям.
«Поэтому, хотят они этого или нет, очевидно, что в этом случае необходимо прийти к какому-то нулевому варианту», — заключил российский премьер.
Действующий контракт России и Украины на газовый транзит истекает в конце 2019 года, в настоящее время ведутся переговоры о продолжении сотрудничества.
«Нафтогаз» рассчитывает получить от России порядка $4,6 млрд в качестве компенсации за недопоставки газа. Новые иски на выплаты затягивают переговоры по транзиту газа между Киевом и Москвой.
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