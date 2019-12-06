Матвиенко возмутилась импортной петрушкой и укропом

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила недовольство работой Минсельхоза, проводимой ведомством в области семеноводства. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Она заявила, что эта сфера находится в катастрофическом положении.

По словам сенатора, в области семеноводства Россия имеет большую зависимость от зарубежных партнеров.

«Я уже не говорю о кукурузе, о картофеле, о пшенице, но, когда я в одном из регионов посещала тепличное хозяйство, мне сказали, что петрушка, укроп и салат — это тоже импортные семена. Это меня, правда, добило», — сказала Матвиенко.

Она добавила, что данную область «полностью зарубили» в 1990-е годы.

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