Потанин рассказал, что будет делать «Норникель» для снижения вредных выбросов

Президент и основной акционер «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что планируемое компанией снижение вредных выбросов потребует колоссальных ресурсов.

«Более 250 миллиардов рублей придется вложить в ближайшие пять лет в эту историю, — отметил Потанин в интервью телеканалу «Россия 24». — Но мы не сидим на месте, мы уже действуем. Уже в 2016 году нам удалось на 30% сбросить выбросы в пределах городской черты в Норильске. В 2020 году мы вдвое снизим выбросы на Кольском полуострове, а в 2021-м — в семь раз. Там проблема в 2021 году будет полностью решена и будет соответствовать лучшим практикам. А в Норильске к 2023 году мы на 45% снижаем выбросы и на 90% — в 2025-м».

Что же касается снижения вредных выбросов на 95%, то Потанин подтвердил, что это действительно ориентир для компании

«Мы действительно будем к нему стремиться за пределами 2025 года, — уточнил он. — Однако, нам предстоит еще отработать технологии. Мы исходим из того, что мы используем все наилучшие доступные технологии, и пока они позволяют улавливать порядка 90%. То есть в десять раз нам снизит выбросы. Но мы работаем над тем, чтобы в дальнейшем уловить и те газы, те выбросы, которые не так просто улавливаются. Надеемся, что мы до 95% дойдем по мере того, как будут технологии развиваться».

Ранее на этой неделе Норильск посетила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова. Она осмотрела Талнахскую обогатительную фабрику (ТОФ), первая очередь которой начала работать в 1981 году, вторая — в 1986 году. На сегодняшний день объем переработки руды составляет 10,2 млн тонн в год.

«Россия технически высокоразвитая страна, тренд на экологичность – это неизбежность, – сказала сегодня Светлана Радионова «Таймырскому телеграфу». – Наша обязанность обеспечить своих граждан качественным, чистым воздухом. «Норникель» делает много в этом направлении, это хорошая плановая работа».