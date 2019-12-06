Стало известно, куда может переехать Центробанк

Цетробанк планирует переехать с Неглинной улицы в Оружейный переулок. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Сообщается, что бизнес-центр «Оружейный» оказался единственным зданием, которое соответствует запросам ЦБ.

Банк России ищет новое здание по определенным критериям: комплекс должен быть построен не позднее 2010 года, в нем должно быть не более 30 этажей.

Как сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев, план переезда ЦБ и покупки «Оружейного» еще в начале года согласовал Национальный финансовый совет.

При этом здание на Неглинной улице продолжит принадлежать Банку России.

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