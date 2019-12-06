В России предложили создать общую систему оплаты труда учителей
Совфед предложил правительству создать общую для всей страны систему оплаты труда для педагогов. Об этом пишут «Известия».
Как рассказал зампред комитета по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов, такое предложение было внесено в рамках нацпроекта «Образование».
Он отметил, что одной из проблем является то, что в стране нет единой системы оплаты труда педагогов, поэтому за одинаковую работу учителя получают разные деньги.
По мнению сенатора, оплата труда педагога должна зависеть от почасовой нагрузки, уровня образовательной программы и его профессиональной квалификации.
По словам Смирнова, решение о введении единой системы оплаты труда педагогов может занять около года.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект, в котором предлагается повысить заработную плату медицинским работникам, учителям и преподавателям, и другим бюджетникам.
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