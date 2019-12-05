В Госдуме оценили новые санкции Минфина США против России
close
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заявил, что на решение Министерства финансов США ввести новые санкции против ряда граждан и компаний России не нужно реагировать. Об этом сообщает RT.
По его словам, «никакой значимой реакции ни в бизнесе, ни в финансах» подобные меры со стороны США «за собой не влекут».
«Нам пора прекратить реагировать на бесконечные незаконные ограничения, которые вводят США», — сказал Морозов
Депутат также отметил, что между Москвой и Вашингтоном нужно «выстраивать конструктивный диалог», учитывая взаимные интересы.
Ранее сообщалось, что под действие мер США попали 17 физических лиц и семь организаций.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: