В Госдуме оценили новые санкции Минфина США против России

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заявил, что на решение Министерства финансов США ввести новые санкции против ряда граждан и компаний России не нужно реагировать. Об этом сообщает RT.

По его словам, «никакой значимой реакции ни в бизнесе, ни в финансах» подобные меры со стороны США «за собой не влекут».

«Нам пора прекратить реагировать на бесконечные незаконные ограничения, которые вводят США», — сказал Морозов

Депутат также отметил, что между Москвой и Вашингтоном нужно «выстраивать конструктивный диалог», учитывая взаимные интересы.

Ранее сообщалось, что под действие мер США попали 17 физических лиц и семь организаций.

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