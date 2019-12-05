В партии Зеленского считают, что нужно восстановить авиасообщение с Россией

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Александр Качура заявил, что следует возобновить авиасообщение с Россией, сообщает РИА «Новости».

По словам Качуры, отсутствие авиасообщения между странами неоправданно, так как из Киева ходят поезда и автобусы в Москву.

«Автобусы ходят в Москву из Киева? - Ходят. Поезда ходят? - Ходят. Ну, пусть еще самолеты летают», — подчеркнул депутат.

Прямое авиасообщение между Россией и Украиной было прекращено 25 октября 2015 года. Тогда Киев в одностороннем порядке запретил полеты над своей территорией для крупнейших российских авиакомпаний

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