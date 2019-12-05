В Белоруссии заявили об отсутствии договоренностей с Россией по газу и нефти
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва все еще не достигли договоренностей по ряду вопросов, в том числе по газу и нефти. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.
«О какой можно говорить дальнейшей интеграции, если мы сегодня не имеем договора о поставках природного газа. Хотя об этом договорились давно», — заявил Лукашенко.
По его словам, вопрос по грязной нефти также не решен.
«А ведь мы провалили ВВП в основном из-за нефтяных проблем», — сказал белорусский лидер.
При этом он отметил, что на завершающей стадии находится работа над программой действий по углублению интеграции в рамках Союзного государства и пакетом «дорожных карт».
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