Переход на единый бренд повысит ответственность «Россетей» перед потребителем, считают в Минэнерго

Популяризация деятельности отраслей топливно-энергетического комплекса в средствах массовой информации — одна из основных задач, стоящих перед ТЭК, заявил замминистра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын, выступая в рамках Международного форума «Электрические сети».

«Вместе со СМИ и пресс-службами энергокомпаний мы работаем над информированием населения о результатах нашей работы, повышая авторитет и престиж профессии», — подчеркнул Инюцын.

В мероприятии также приняли участие гендиректор ПАО «Россети» Павел Ливинский, а также замгендиректора по управлению персоналом, взаимодействию с органами власти и СМИ «Россетей» Лариса Романовская.

Участники мероприятия также обсудили корпоративные ориентиры, которые намечены ПАО «Россети» в сфере информационной открытости в контексте общих задач ТЭК. В частности, Антон Инюцын рассказал о таком инструменте, как Новая Единая бренд-архитектура компании.

«Бренд-архитектура – это не только общий логотип, но и общая информационная политика, ответственность за события, особенно те, которые имеют социальный резонанс. Единый бренд открывает возможность для регулярного мониторинга отношения населения к компании в целом и в каждом регионе, поэтому это еще и совершенствование системы управления», - сказал он.