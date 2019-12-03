Порошенко назвал возвращение прямых поставок газа из России капитуляцией Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал идею возврата Киева к прямым газовым поставкам из России. Об этом сообщают украинские СМИ.

По его мнению, такое решение будет означать капитуляцию Украины.

Экс-лидер страны отметил, что Украина уже в течение пяти лет закупает газ из Европы, чем «вполне довольна». Он также указал на отсутствие «даже минимальной потребности» возобновить поставки с Россией.

«Вернуть это оружие в руки Путина — это и есть настоящая капитуляция», — сказал Порошенко.

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